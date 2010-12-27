Почти 200 петербургских сирот будут питаться бесплатно

Поправки в Социальный закон приняли в третьем чтении.

Законопроект, который позволит бесплатно питаться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в центрах содействия семейному воспитанию, приняли в третьем чтении. Законопроект поддержали 42 парламентария. Об этом сообщают городские СМИ.

Мы приняли проект в целом, он уходит на подписание. Вячеслав Макаров, спикер заксобрания Петербурга

Социальный закон пришлось изменить, так как он не позволяет обеспечить питанием в образовательном учреждении детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении". Например, 186 воспитанников петербургских центров содействия семейному воспитанию не получают бесплатного питания.

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