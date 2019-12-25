В Петербурге могут установить памятник курьеру

С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата.

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию электронной коммерции Александр Лагунов 7 мая рассказал, что в Петербурге планируется установка памятника курьеру. Свое заявление Лагунов сделал на экспертной конференции в ТАСС.

На данный момент Торгово-промышленная палата рассматривает возможность установить памятник людям, которые помогают приобретать продукты и иные необходимые товары во время пандемии коронавируса.

Представители ТПП просят у Александра Беглова выделить место для такого памятника. Проект памятника, его изготовление и монтаж будут осуществлены за счёт собственных средств инвесторов.

В начале апреля в Петербурге четверо мужчин отобрали заказ у курьера.

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