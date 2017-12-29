В Петербурге осудят "инкассаторов", воровавших деньги из банковских терминалов

Сотрудник одного из петербургских банков с напарником крал денежные средства из терминалов.

В Петербургском суде рассмотрят дело о банде грабителей, обворовавших банковские терминалы. В общей сложности подозреваемые унесли около трех миллионов рублей.

Сообщается, что один из членов группировки работал на пострадавшее финансово-кредитное учреждение и имел возможность передавать сообщнику коды для вскрытия сейфовых дверей. Пользуясь служебным положением мужчина узнавал и распространял сведения о времени инкассации и системах видеонаблюдения.

По предварительной информации, петербуржцами было совершено минимум пять краж. В настоящее время зачинщик отпущен под залог. Второй фигурант дела отпущен под подписку о невыезде.