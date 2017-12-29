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В Петербурге осудят "инкассаторов", воровавших деньги из банковских терминалов
Сегодня, 15:35
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lesjasap
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В Петербурге осудят "инкассаторов", воровавших деньги из банковских терминалов

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Сотрудник одного из петербургских банков с напарником крал денежные средства из терминалов.

В Петербургском суде рассмотрят дело о банде грабителей, обворовавших банковские терминалы. В общей сложности подозреваемые унесли около трех миллионов рублей.
 
Сообщается, что один из членов группировки работал на пострадавшее финансово-кредитное учреждение и имел возможность передавать сообщнику коды для вскрытия сейфовых дверей. Пользуясь служебным положением мужчина узнавал и распространял сведения о времени инкассации и системах видеонаблюдения.
 
По предварительной информации, петербуржцами было совершено минимум пять краж. В настоящее время зачинщик отпущен под залог. Второй фигурант дела отпущен под подписку о невыезде. 
Теги: банковский терминал , инкассатор , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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