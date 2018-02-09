В Петербурге парализованы дороги в час пик: пробки в 9 баллов

В Петербурге в пятницу по городу образовались огромные пробки.

В Петербурге в час пик в пятницу, 9 февраля, на дорогах произошел коллапс из-за больших пробок. Заторы оцениваются в 9 баллов.

Самое плотное движение на 18.10 считается в центре Северной столицы и на Петроградской стороне. Второй по длительности пробка образовалась по Литейному, Лесному и проспекту Энгельса. Также "встали" Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные – направление в сторону Приморского движется не быстрее 5 километров в час, отмечают водители. В топ плотности попал и Пискаревский проспект. "Там все очень плохо", - сообщают очевидцы.

По рассказам автомобилистов, затор на юге КАД длиной примерно 13 километров на внешнем кольце и более 4 километров на внутреннем. На севере кольцевой пробка собралась между Выборгском шоссе и проспектом Энгельса.