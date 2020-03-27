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В Петербурге памятник Остапу Бендеру снабдили маской и туалетной бумагой 

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Также появилась памятка "как попросить 1.000.000 у Бендера в дни пандемии".

В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Петербурге памятник Остапу Бендеру снабдили маской и туалетной бумагой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Неизвестные не только оснастили памятник медицинской маской, но и положили туалетную бумагу под его стул. Также появилась памятка "как попросить 1.000.000 у Бендера в дни пандемии".

Уто является художником необычной инстилляции неизвестно. 

Напомним, что в Петербурге в пятницу, 27 марта не зарегистрировали ни одного нового случая заражения вирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти режим карантина контролируют полиция Минобороны и дроны.

Фото и видео:Piter.TV

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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