Также появилась памятка "как попросить 1.000.000 у Бендера в дни пандемии".

В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Петербурге памятник Остапу Бендеру снабдили маской и туалетной бумагой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Неизвестные не только оснастили памятник медицинской маской, но и положили туалетную бумагу под его стул. Также появилась памятка "как попросить 1.000.000 у Бендера в дни пандемии".

Уто является художником необычной инстилляции неизвестно.

Напомним, что в Петербурге в пятницу, 27 марта не зарегистрировали ни одного нового случая заражения вирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти режим карантина контролируют полиция Минобороны и дроны.

Фото и видео:Piter.TV