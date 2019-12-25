В Ленобласти режим карантина контролируют полиция Минобороны и дроны

Эта система позволит обеспечить всем необходимым личный состав, который задействован в масштабной проверке вооружённых сил к противостоянию коронавирусной инфекции.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в ленобласти развернули военные хлебозаводы. Об этом сообщают в пресс-службе ЗВО в Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областях.

Военные совершили марши по области, установили полевые кухни и организовали подвоз воды и горючего. Предполагается, что соответствующая система позволит задействовать в масштабной проверке во время коронавирусной инфекции.

Омечается, что на соответствующие полигоны не пускают людей. Военные контролируют режим карантина с помощью дронов.

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