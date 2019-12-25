В Петербурге ожидается волна закрытий кафе и ресторанов

За 9 месяцев оборот рынка общественного питания в Петербурге упал на 29%.

Петербургским ратораторам вновь прогнозируют волну закрытий. Рынок общественного питания Северной столицы могут покинуть около тысячи кафе и ресторанов. Об этом сообщает АБН.

По данным аналитиков, за 9 месяцев оборот рынка общественного питания в Петербурге упал на 29%. Помимо спада потока среди горожан из-за пандемии, в городе идут дополнительные закрытия по линии проверяющих органов. Напомним, что в Северной столице также действуют ограничения по работе общепита.

В Смольном заявили, что самые популярные нарушения — работа в ночное время, несоблюдение "масочного режима" и социальной дистанции, а также отсутствие уникальных QR-кодов.

Эксперты отмечают, что последняя надежда у рестораторов Северной столицы остается на майские праздники.

Ранее мы сообщали о том, что все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение.

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