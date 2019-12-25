В Петербурге ожидается волна закрытий кафе и ресторанов

Петербургским ратораторам вновь прогнозируют волну закрытий. Рынок общественного питания Северной столицы могут покинуть около тысячи кафе и ресторанов. Об этом сообщает АБН.
По данным аналитиков, за 9 месяцев оборот рынка общественного питания в Петербурге упал на 29%. Помимо спада потока среди горожан из-за пандемии, в городе идут дополнительные закрытия по линии проверяющих органов. Напомним, что в Северной столице также действуют ограничения по работе общепита.
В Смольном заявили, что самые популярные нарушения — работа в ночное время, несоблюдение "масочного режима" и социальной дистанции, а также отсутствие уникальных QR-кодов.
Эксперты отмечают, что последняя надежда у рестораторов Северной столицы остается на майские праздники.
Ранее мы сообщали о том, что все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение.
Фото:pixabay
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