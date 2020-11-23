Главгосэкспертиза проверила достоверность сметной стоимости реставрации.

В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса за счёт федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Главгосэкспертиза проверила достоверность сметной стоимости реставрации. После ремонта там разместится Третий кассационный суд общей юрисдикции. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение.

В здании отреставрируют лицевую поверхность кирпичной кладки, покрытие колонн, заменят полы, восстановят метлахскую плитку и т.д.

Ранее в отреставрированном здании дома Вавельберга открылся пятизвездочный отель.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России