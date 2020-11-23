В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса за счёт федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.
Главгосэкспертиза проверила достоверность сметной стоимости реставрации. После ремонта там разместится Третий кассационный суд общей юрисдикции. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение.
В здании отреставрируют лицевую поверхность кирпичной кладки, покрытие колонн, заменят полы, восстановят метлахскую плитку и т.д.
Ранее в отреставрированном здании дома Вавельберга открылся пятизвездочный отель.
Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России
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