В Петербурге насильника со стажем отправили в колонию на 8,5 лет

В Петербурге арестовали насильника, который проникал к жертвам через форточку ранним утром.

В Санкт-Петербурге приговорили насильника Дмитрия Попова, который на протяжении одиннадцати лет держал в страхе жительниц многоквартирных домов Северной столицы и Ленобласти.

В пресс-службе городского Следственного комитета сообщили, что 47-летний Дмитрий Попов виновен в пятнадцати изнасилованиях. Установлено, что первый эпизод произошел еще в 2005 году в Ленинградской области. С 2010-го преступления совершались в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

Установлено, что злоумышленник пробирался в квартиры жертв через форточку. Также выявили, что "удачным" временем у насильника считалось утро, так как пострадавшие в это время спали. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.