В Петербурге отменили итоги выборов на нескольких участках: возбуждено уголовное дело

Итоги голосования также отменили в Крыму, Тыве, Приморском крае, Московской и Орловской областях.

В среду, 25 сентября. стало известно, что итоги голосования отменили на 15 избирательных участках в шести регионах России. Среди них Петербург. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что ЦИК направил в правоохранительные органы 173 обращения по избирательным кампаниям Северной столице. По информации издания, ответа на письма не поступило.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала руководство федеральных правоохранительных органов противодействовать "круговой поруке".

Но, насколько я знаю, их больше. Я думаю, что к следующему заседанию у нас будет полная информация и, может быть, часть уголовных дел уже завершатся заявила Памфилова

Отметим, что итоги голосования также отменили в Крыму, Тыве, Приморском крае, Московской и Орловской областях. Правоохранители возбудили 12 уголовных дел.

Ранее мы сообщали о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и трех депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" Михаила Романова, Сергея Вострецова и Евгения Марченко во вмешательстве в муниципальные выборы Петербурга.

Фото:ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы