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В Петербурге стартует фестиваль "КиноПробы"
Сегодня, 11:16
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Shdaria
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В Петербурге стартует фестиваль "КиноПробы"

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В Петербурге состоится молодежный фестиваль "КиноПробы".

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "КиноПробы", в данном мероприятии участие могут принять молодые люди от 12 до 30 лет.

14 сентября в "Ленфильме" начнется II Международный фестиваль кино и околокинематографического искусства "КиноПробы". Торжественное открытие состоится в 18.00 вечера, после чего жюри познакомится с работами участников. На следующий день, 15 сентября, в 12.30 Дмитрий Могучев, член жюри фестиваля даст мастер класс по актерскому мастерству, а в 18.00 участников ждет мастер-класс от режиссера Иван Кульнев.

В 2017 году от партнеров фестиваля "Высшей школы режиссеров и сценаристов" выигравших ждет два гранта со 100-процентными и два с 50-процентными скидками на обучение. Кроме того, компания Kinoarenda предоставит сертификат на аренду профессионального кинооборудования, а для журналистов подготовят именные сертификаты на прохождение практики в МИА МИР на 1-м Молодежном канале.

Также, у сценаристов есть все шансы получить специальный приз Александра Лахтадыра - курс индивидуального обучения основам сценарного мастерства и драматургии. А председатель жюри Валерий Зиновьев подарит грант на курс актерского мастерства сроком в 2 года.

 

Теги: молодые режиссеры и сценаристы , новости культуры , новости петербург , новости спб , петербург , фестиваль кинопробы
Категории: Новости СПб Лента новостей Культура

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