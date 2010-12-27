В Петербурге стартует фестиваль "КиноПробы"

В Петербурге состоится молодежный фестиваль "КиноПробы".

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "КиноПробы", в данном мероприятии участие могут принять молодые люди от 12 до 30 лет.

14 сентября в "Ленфильме" начнется II Международный фестиваль кино и околокинематографического искусства "КиноПробы". Торжественное открытие состоится в 18.00 вечера, после чего жюри познакомится с работами участников. На следующий день, 15 сентября, в 12.30 Дмитрий Могучев, член жюри фестиваля даст мастер класс по актерскому мастерству, а в 18.00 участников ждет мастер-класс от режиссера Иван Кульнев.

В 2017 году от партнеров фестиваля "Высшей школы режиссеров и сценаристов" выигравших ждет два гранта со 100-процентными и два с 50-процентными скидками на обучение. Кроме того, компания Kinoarenda предоставит сертификат на аренду профессионального кинооборудования, а для журналистов подготовят именные сертификаты на прохождение практики в МИА МИР на 1-м Молодежном канале.

Также, у сценаристов есть все шансы получить специальный приз Александра Лахтадыра - курс индивидуального обучения основам сценарного мастерства и драматургии. А председатель жюри Валерий Зиновьев подарит грант на курс актерского мастерства сроком в 2 года.