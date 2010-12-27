В Петербурге открывается выставка "Музей-театр"

Во многих работах музейное пространство и театр пересекаются, как два взаимосвязанных мира.

В Петербурге открывается выставка работ современных художников "Музей - театр". Об этом 14 мая сообщилой издание "Мойка 78".

На экспозиции будут представлены работы Дарьи Шкелевой ("Главный ответ"), Алексея Грибеля ("Талант"), Александры Першай ("Геркулес и авгиевы конюшни" и макет к "Макбету") и многих других современных художников. Посетители выставки также увидят инсталляцию "Зрительный зал", "Вдохновение" Василиссы Саврасовой и Марии Звонаревой. Во многих работах музейное пространство и театр пересекаются, как два взаимосвязанных мира.

Выставка начнет работу в пять часов вечера 14 мая в Музее городской скульптуры.

Фото: Музей городской скульптуры / ВКонтакте