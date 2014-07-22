Для горожан старше 50 лет будут организованы лекции, мастер-классы, дискуссии и другие события.

В Петербурге открывается новый проект "Старшие". Для горожан старше 50 лет будут организованы лекции, мастер-классы, дискуссии и другие события. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Уже в четверг, 14 апреля, проект организует "Смартфон-кафе" на Лиговском проспекте, 87. Петербуржцам старшего возраста будут объяснять, как пользоваться гаджетами. Ведущими мероприятий смогут стать инициативные граждане любого возраста. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.

Также участники "Старших" смогут посещать концерты. Например, фестиваль "Старшие в городе", который пройдет 28 мая в Михайловском саду.

Фото: ВКонтакте / Старшие.Онлайн