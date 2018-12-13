В Петербурге открывается музыкальный Roof Fest

На самой романтичной концертной площадке Петербурга выступят Рита Dakota, Владимир Пресняков, группа "Танцы Минус" и многие другие.

В воскресенье, 26 мая в Петербурге стартует музыкальный фестиваль Roof Fest. Он пройдет с мая по сентябрь на крыше Roof Place на Кожевенной линии, где всего планируется провести более 40 концертов. Площадку ждет небольшая модернизация – она станет еще более просторным и комфортным пространством.

Сезон откроет живое выступление певицы Риты Dakota – участницы шоу "Фабрика звезд-7", исполнительницы хитов "Цунами" и "Полчеловека".

В ближайшее время в рамках фестиваля также выступят KREC (30 мая), Владимир Пресняков (31 мая) и "группа Танцы Минус" (2 июня). Также в серии концертов примут участие Дима Билан, Леонид Агутин, Вера Брежнева, Вячеслав Бутусов, Полина Гагарина, Ева Польна, MANIZHA, IOWA, Мальбэк и Сюзанна, Junkyard Storytellaz, Варвара Визбор, Loqiemean, OBLADAET, Markul и другие музыканты.

Проект Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года. Концерты на крышах от Roof Fest вновь состоятся в Москве, гдевыступят Therr Maitz, IOWA, KREC, группа "Фрукты" и многие другие.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля