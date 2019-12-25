В Петербурге открылся ресторан на подъемном кране

Ужин проходит на высоте 50 метров.

В Петербурге 2 сентября открылся ресторан на кране для любителей экстрима и вкусной еды. Проект dinner in the sky зародился в Бельгии, но теперь концепция дошла до Петербурга и Москвы. Ужины на высоте будут проводить с 2 по 6 сентября на Пироговской набережной. Вся информация опубликована на сайте проекта.

Подъемный кран поднимет стол с креслами для 22 посетителей на высоту 50 метров. Для безопасности всех пристегивают ремнями. Однако, такой ужин позволить себе смогут далеко не все. За обед на двоих придется заплатить 16 тысяч рублей. За 40 минут гостям предложат 3 блюда, кофе и спиртные напитки. При этом всех гостей просят заранее посетить уборную, чтобы не приходилось опускаться во время трапезы. Тем более не ясно, как отреагируют на это другие участники ужина.

Ужин не будет проведен в случае ветра сильнее 10 м/с, и в случае грозы.

Фото: ВК/ Dinner in the Sky Russia