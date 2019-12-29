В Петербурге стартовал международный фестиваль "Триумф джаза"

Крупное музыкальное мероприятие проходит уже в двадцатый раз.

В Петербурге 11 марта начался международный музыкальный фестиваль "Триумф джаза" в БКЗ "Октябрьский", мероприятие проходит уже в двадцатый раз.

Из всех городов России только в Петербурге есть джазовая филармония, которой в минувшем году исполнилось 30 лет. Фестиваль собирает на одной сцене известных джазовых исполнителей из разных стран, мероприятием заведует легендарный саксофонист Игорь Бутман.

В Петербурге каждый год проходит несколько джазовых фестивалей, а в рамках Международного культурного форума горожан собирает еще и джаз-фест. В 2018 году ЮНЕСКО и Институт джаза признали Петербург столицей Международного дня джаза.

Ранее на Первом стартовал показ сериала "Магомаев".

Фото: пресс-служба Смольного