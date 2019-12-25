  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открыли памятник писателю-моряку Валентину Пикулю
Сегодня, 21:59
16
smirenny

В Петербурге открыли памятник писателю-моряку Валентину Пикулю

0 0

Памятник установили в четверг.

Днем в четверг, 16 июля, в Северной столице моряку-североморцу Валентину Пикулю установили памятник в Саду Пикуля, расположенном в историческом центре города недалеко от дома, где жил автор.

Торжественное открытие знака прошло в день гибели писателя. Он погиб 16 июля 1990 года. Посмотреть мемориал можно на перекрестке Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы.

Напомним, что Валентин Пикуль советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Автор ушел из жизни в 62 года. 

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал намерение властей Аляски снести памятник русскому путешественнику.

Фото: Яндекс.Картинки

Теги: валентин пикуль, мемориальная доска, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии