В Петербурге открыли памятник писателю-моряку Валентину Пикулю

Памятник установили в четверг.

Днем в четверг, 16 июля, в Северной столице моряку-североморцу Валентину Пикулю установили памятник в Саду Пикуля, расположенном в историческом центре города недалеко от дома, где жил автор.

Торжественное открытие знака прошло в день гибели писателя. Он погиб 16 июля 1990 года. Посмотреть мемориал можно на перекрестке Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы.

Напомним, что Валентин Пикуль советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Автор ушел из жизни в 62 года.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал намерение властей Аляски снести памятник русскому путешественнику.

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