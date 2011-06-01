В Петербурге открыли более 160 пунктов вакцинации от ковида

Для вакцинации детей развёрнуто 87 пунктов. Активно ведётся вакцинация интраназальной вакциной.

На сегодняшний день в Петербурга открыт 161 пункт вакцинации от ковида. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Также в городе работает шесть мобильных пунктов, где можно привиться. Для вакцинации детей развёрнуто 87 пунктов. Активно ведётся вакцинация интраназальной вакциной, адреса пунктов размещены на сайте комздрава.

Напомним, что по словам главного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 способствовал развитию новых направлений науки и работы в целом. Новой темой является постковид, по-прежнему актуален вопрос создания новых вакцин.

Попова добавила, что что сейчас одной из основных задач для отрасли является грипп. По ее словам, темпы роста заболеваемости в России достигли практически 30-35 процентов в неделю. Попова говорит о гриппе штама штамма H1N1, который принес серьезную эпидемию в 2009-2010 годах, а затем в 2015-2016 годах.

Фото: Piter.tv

