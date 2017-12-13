В Петербурге открылась долгожданная "М-1 Арена"! Зал имеет вид амфитеатра и вмещает до 3тысяч человек! Как пообещало руководство м1 здесь будут проводиться не только спортивные, но и культурно массовые мероприятия!

«М-1 Арена» - это многофункциональный развлекательный комплекс. При проектировании здания учитывались не только пропорции и форма, но и звукоотражающие свойства строительных материалов. Благодаря великолепной акустике зрительного зала, здесь можно будет проводить мероприятия совершенно разного формата.

Основным событием открытия стала церемония взвешивания бойцов и дуэли взглядов перед грядущим турниром M-1 Challenge 87. Он состоится уже сегодня на новой арене. 26 бойцов со всего мира будут бороться за титул чемпиона. Все спортсмены сумели показать нужный вес и показать мышечную массу.

Финальной точкой мероприятия стал концерт популярной группы Burito, исполнившей свои лучшие хиты для зрителей.

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Видео и фото - PiterTV