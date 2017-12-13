M-1 Challenge: Алексей Кунченко в 4-й раз защитил пояс чемпиона

В Петербурге прошел юбилейный M-1 Challenge турнир. В этот день на ринге встретились 26 бойцов М-1.

Самый главный и долгожданный бой вечера был между Алексеем Кунченко и Александром Бутенко. По количеству поединков Александр превышал Алексея: 60 - 17. Также, на торжественном взвешивании перед боем, выяснилось, что масса Александра больше на 200 грамм. Из планируемых 5 раундов, бой длился всего 3. Алексею удалось вывести из строя оппонента благодаря техническому нокауту.

Я не планировал закончить бой досрочно, потому что целенаправленно готовился к пяти раундам. Знал, что соперник очень вынослив, физически сильнее меня, много борется, вяжет. В этот раз не знаю, почему, но Александр меня не удивил. Я очень хорошо защищался. Значит, хорошо прошел сборы. Много ребят мне помогали: отрабатывали защиту от прохода в борьбу и защиту в стойке.

Алексей Кунченко, чемпион M-1 Global в полусреднем весе

Бой закончился во втором раунде. Когда я его поджимал, он пошел в зарубу, он пропустил удар с правой руки и поплыл. Естественно, у нас появляется шанс добить его. Он пал в партер. Его роковая ошибка, как я считаю, - он начал вставать. В этот момент, получается, что он не восстановился, начал работать коленями, возможно проупстил удар и начал терять положение и рефери заметил это и во благо его здоровья он остановил бой.

Алексей Кунченко, чемпион M-1 Global в полусреднем весе

Алексей Кунченко родом из Тюмени, но в Петербурге уже его многие знают благодаря его победам. Уже в 4-й раз поездка в Петербург для чемпиона закончилась успешно. Ранее, в поединке с Сергеем Романовым, Алексей одержал молниеносную победу отправив соперника в нокаут в первом же раунде. На сегодняшний день, Алексей Кунченко так и остался непобежденным. Тем самым, в четвертый раз защитил пояс чемпиона и выиграл свой 18-й бой.

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