Анжелика Андерсон о мужчинах: "маленьких я не рассматриваю"

Российская тату-модель, ринг-герл M-1 Global и участница шоу "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница" Анжелика Андерсон недавно приезжала в Петербург на турнир по миксфайту M-1 Selection. Журналистам PiterTV удалось взять интервью у извездной интернет-дивы.

Девушка рассказала о своих предпочтениях в плане мужчин и отметила, что ей нравятся "крупные самцы", а "маленьких я вообще не рассматриваю".

Стефан Пюдз, мой старый друг. Мой типаж - рост, телосложение, пропорции. Хоть я не люблю блондинов голубоглазых. Потом, Немков, тоже блондин голубоглазый. Я люблю Бразилию, вот сейчас бразилец выступал, я не могу запомнить имя. Он по типажу тоже крепкий классный, но мне больше нравится его помошник.

Анжелика Андерсон, ринг-гёрл, тату-модель

Также, Анжелика отметила что немцы симпатичные. Но тяжеловесы и меленькие не в ее вкусе.

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Вера Иптышева, Петр Кудряшов