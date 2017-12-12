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Анжелика Андерсон о мужчинах: "маленьких я не рассматриваю"

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Известная тату-модель, ринг-герл M-1 Global Анжелика Андерсон рассказала каналу PiterTV о том, какой типаж мужчин ей нравится.

Российская тату-модель, ринг-герл M-1 Global и участница шоу "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница" Анжелика Андерсон недавно приезжала в Петербург на турнир по миксфайту M-1 Selection. Журналистам PiterTV удалось взять интервью у извездной интернет-дивы. 

Девушка рассказала о своих предпочтениях в плане мужчин и отметила, что ей нравятся "крупные самцы", а "маленьких я вообще не рассматриваю". 

Стефан Пюдз, мой старый друг. Мой типаж - рост, телосложение, пропорции. Хоть я не люблю блондинов голубоглазых. Потом, Немков, тоже блондин голубоглазый. Я люблю Бразилию, вот сейчас бразилец выступал, я не могу запомнить имя. Он по типажу тоже крепкий классный, но мне больше нравится его помошник.  

 

Анжелика Андерсон, ринг-гёрл, тату-модель

 

Также, Анжелика отметила что немцы симпатичные. Но тяжеловесы и меленькие не в ее вкусе. 

 

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

 

Теги: m1 global , анжелика андерсон , ринг герл , тату модель
Категории: Новости СПб

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