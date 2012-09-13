В Петербурге прошел юбилейный турнир M-1 Global

27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга – во Дворце Спорта «Ледовый» прошел грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge! Турнир был посвящен 20-летию одной из ведущих мировых организаций - компании M-1 Global, которая устроила для родного города настоящий праздник. Сильнейшие иностранные бойцы приехали на берега Невы, чтобы сразиться с лучшими спортсменами России!

В рамках турнира прошло 12 поединков. Выступали бойцы из России, Бразилии, США, Испании, Финляндии, Великобритании и Германии.

6 поединков из 12 прошли всю отведенную дистанцию, в то время как другие шесть закончились досрочно, включая три победы техническим нокаутом и три победы болевым либо удушающим приёмом.

За пояс чемпиона M-1 Challenge в среднем весе сражались Артём Фролов из России и Кайо МагальЯэш из Бразилии. По результатам упорных пяти раундов, победу в бою и титул чемпиона завоевал Артём Фролов.

В главном бою вечера за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе сошлись Алексей Кунченко и Сергей Романов. Уже в первом раунде Кунченко сумел тяжелейшим ударом отправить Романова в нокаут. Тем самым, одержал молниеносную победу.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

(До 93 кг), Илья Бочков (Сечь PRO) победил Аркадия Лисина (Ермак) техническим нокаутом. Раунд 2. 4.24

(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO победил Василия Володько (Fightspirit) единогласным решением судей

(До 77,1 кг), Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК) победил Темирлана Шарипова (Самбо-Питер) удушающим приемом. Раунд 3. 1.56

(До 77,1 кг), Данила Приказа (Fightspirit) победил Ахмадхана Оздоева (Республика Ингушетия) единогласным решением судей

(До 65,8 кг), Залимбег Омаров (Fighting Eagle) победил Сашу Шарма (Германия) единогласным решением судей

(Свыше 93 кг), Филип Де Фрис (Англия) победил Антона Вязигина (Спарта) решением большинства судей

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания) победил Андрея Селедцова (Сечь PRO) болевым приемом на руку. Раунд 1. 0:44

(До 70,3 кг), Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) победил Яни Салми (Финляндия) единогласным решением судей

(До 61,3 кг), Баир Штепин (Барс) победил Янне Элонен-Кулмала (Финляндия) удушающим приемом (треугольник). Раунд 3. 4.44

(До 84 кг), Джо «Дизель» Риггс (США) победил Олега Оленичева (Ратиборец) техническим нокаутом. Раунд 3. 3.22

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе

Артем Фролов (Легион и Кузня) победил Кайо Магальяша (Бразилия) единогласным решением судей

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Алексей Кунченко (команда Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) победил Сергея Романова (Сечь PRO) техническим нокаутом. Раунд 1. 2.44

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Вера Иптышева, Петр Кудряшов