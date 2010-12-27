Почти 90% петербургских улиц очищены ото льда

Также на сегодняшний день очистили 75% дворов.

В Петербурге на данный момент от снега и наледи очищены более 90% улиц. Об этом на заседании ЗакСа сообщил вице-губернатора Николай Бондаренко.

Также Бондаренко рассказал, что в Петербурге начали мыть тротуары и проезжую часть. Коммунальщики занимаются этой работой только при плюсовых температурах. Что касается уборки дворовых территорий, то на сегодняшний день очистили 75% дворов. Проблемой является большое количество припаркованных автомобилей.

На этой неделе продолжат проверять качество уборки дорог. На прошлой неделе провели 471 инспекцию.

Фото: Piter.TV