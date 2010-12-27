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В Петербурге от ночного ДТП чудом спаслись дорожные рабочие
Сегодня, 11:27
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Shdaria
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В Петербурге от ночного ДТП чудом спаслись дорожные рабочие

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В Петербурге водитель мерседеса с номерами из Карелии устроил серьезно ДТП.

В Санкт-Петербурге 28 октября в 2.30 ночи произошло жуткое ДТП на на 52 км внешнего кольца КАДа.

По словам очевидцев, водитель мерседеса на скорости врезался в оборудование дорожных рабочих. Также свидетели предполагают, что мужчина за рулем находился в нетрезвом состоянии. Однако несмотря на страшное происшествие, всем рабочим удалось спасти свои жизни. Отмечается, что мужчин спасла рабочая установка.

По предварительной информации известно, что водитель, который устроил ночную аварию остался цел и невредим. Кроме того, с места происшествия он сбежал в лес. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дтп спб , новости спб , петербург , происшествия спб , пьяный за рулем
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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