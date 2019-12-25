Петербург остается на втором месте по числу смертей от коронавируса за сутки

В городе на Неве скончались еще 72 человека.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 72 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица продолжает оставаться на втором месте среди регионов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки. Первое у Москвы, где за прошедшие 24 часа выявили 77 новых жертв инфекции.

В целом по России от коронавируса умерли еще 577 человек. С начала пандемии число жертв достигло 47 968 человек, выздоровели – 2 149 610.

Ранее мы писали, что в Петербурге во вторую волну в 20 раз выросло производство масок.

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