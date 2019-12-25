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В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть пациентов
Сегодня, 19:42
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smirenny

В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть пациентов

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Пациенты имели хронические болезни.

В среду, 13 мая, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще шесть смертей от коронавируса в Петербурге.

Среди них четыре женщины в возрасте 67, 85, 89 и 89 лет, а также двое мужчин в возрасте 54 и 94 года. Сообщается, что все пациенты имели хронические заболевания: онкологию, гипертоническую болезнь и заболевания головного мозга. Причиной смерти называют двустороннюю пневмонию, обусловленную коронавирусом. 

Ранее мы писали, что НИИ скорой помощи имени Джанелидзе подарили антисептики и противовирусные препараты. 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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