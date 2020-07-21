В Петербурге от коронавируса привились еще 20 тыс. человек

Из них полностью завершили цикл вакцинации более 12,2 тыс. жителей.

За последние 24 часа в Северной столице прививку от COVID-19 сделали более 20 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 23 октября.

Впервые дозу препарата от недуга получили 8 170 петербуржцев. Теперь часть цикла вакцинации прошли свыше 1,6 млн жителей города. Полностью завершили иммунизацию 12 234 человек. Так, теперь в Северной столице 1,8 млн горожан полностью вакцинированы.

Записаться на прививку можно по номеру "122" или на сайте "Здоровье петербуржца". На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 792 659 комплектов. В городе работают 174 пункта, в которых делают прививки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам.

Фото: Pexels