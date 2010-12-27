Военного из Петербурга признали виновным в краже у государства 260 тысяч рублей

петербургский майор получил штраф за мошенничество с налогами по квартире.

Майор из Военно-морской академии проворачивал в Петербурге махинации с недвижимостью. Военнослужащему вынесли обвинительный вердикт в Гарнизонном суде Северной столицы. Его признали ответственным за покупку квартир на государственные деньги. Таким способом мужчина умудрился сэкономить на налогах.

Слушание по делу капитана третьего ранга Захарова проводилось днем 28 февраля. Должностное лицо получило государственные деньги за участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения. На них мошенник приобрел квартиру решил еще раз “вернуть” себе деньги: получить возврат налогов за имущество. Для этого он предоставил ведомству заведомо неправильные сведения о том, что купил жилплощадь на собственные деньги. В результате мошеннической схемы злоумышленнику отдали еще 260 тысяч рублей. Преступление было совершено в 2014 году. Об этой ситуации рассказали представители пресс-службы объединенных судов по региону.

За подлог информации военнослужащему придется выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Вину Захаров не признал. Однако, до доведения дела до суда, петербуржец возместил государству украденное.

