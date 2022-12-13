В Петербурге организовали доследственную проверку после избиения 14-летнего мальчика

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге проводят доследственную проверку после избиения школьника. Инцидент произошел в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Около школы в четверг, 22 марта, на юношу напали 13 подростков. Пострадавший получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчика отпустили домой.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Правоохранители установят всех виновных в нападении.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской.

Фото: Piter.tv