В Петербурге организовали доследственную проверку после избиения 14-летнего мальчика

В Петербурге проводят доследственную проверку после избиения школьника. Инцидент произошел в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Около школы в четверг, 22 марта, на юношу напали 13 подростков. Пострадавший получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.
Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчика отпустили домой.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Правоохранители установят всех виновных в нападении.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской.
Фото: Piter.tv
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