В Петербурге опровергли закрытие парома "Принцесса Анастасия"

Паром "Принцесса Анастасия" продолжит свою работу в Санкт-Петербурге, несмотря на заявление о закрытии.

24 октября председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев заявил, что информация о закрытии парома "Принцессы Анастасии" - пиар. Напомним, что АО "Морской вокзал", с которым Смольный через суд пытается расторгнуть договор аренды причального комплекса Морского вокзала в Гавани, до сих пор окончательно не подтвердило компании Moby SPL швартовку парома "Принцесса Анастасия" на 2018 год. В связи с этим появилась информация о том, что "Принцесса Анастасия" может навсегда уйти из Балтики в Средиземное море.

По словам Мушкарева, сообщение о закрытии линий данного парома - обычный пиар. Таким образом оператор судов лишь пытается привлечь внимание, а компания "St. Peter Line" никуда не уйдет. Кроме того, Мушкарев отметил, что петербургский порт "Морской фасад" готов принять паром "Принцессу Анастасию".

С 2017 года компания "St. Peter Line" вошла в состав Moby Group и теперь работает под брендом Moby SPL. Компания оперирует судном "Принцесса Анастасия" и совершает круизы по Балтике. По итогам этого сезона оператор планирует перевезти около 320 тыс. пассажиров и совершить 80 судозаходов. Начало навигации 2018 года запланировано на 25 марта. В планах компании на следующий год 102 судозахода. Рейсы паром совершает в Таллин, Хельсинки и Стокгольм.

Видео: Piter.tv