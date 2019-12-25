До 14 июня обучение в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования будет дистанционным.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Петербурге определили режим работы образовательных учреждений в июне. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, в Петербурге до 14 июня будут функционировать дежурные группы для детей, чьи родители работают во время пандемии в штатном режиме. Отмечается, что с 1 июня количество групп увеличат.

При этом все учащиеся среднего профессионального и дополнительного образования по-прежнему проходят обучение дистанционно.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники и студенты получили более 570 тысяч продуктовых наборов.

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