В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что петербургские школьники и студенты получили более 570 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Градоначальник заявил, что далеко не каждая семья в Петербурге могла позволить себе такие качественные наборы продуктов. Он отметил, что это хорошая поддержка для многодетных категорий граждан.
Напомним, что учебный год в Северной столице официально завершился 22 мая.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса.
Фото:Piter.TV
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