Учебный год в городе на Неве официально завершился 22 мая.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что петербургские школьники и студенты получили более 570 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник заявил, что далеко не каждая семья в Петербурге могла позволить себе такие качественные наборы продуктов. Он отметил, что это хорошая поддержка для многодетных категорий граждан.

Напомним, что учебный год в Северной столице официально завершился 22 мая.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса.

Фото:Piter.TV