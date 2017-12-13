В Петербурге суд оправдал сотрудников вневедомственной охраны, которые два года провели под следствием

В Петербурге освободили двоих сотрудников вневедомственной охран, суд признал их невиновными.

Петербургский суд встал на сторону двоих сотрудников вневедомственной охраны, которых ранее обвиняли в превышении полномочий.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что в Кронштадтском суде вынесли приговор старшему полицейскому батальона полиции МОВО по Приморскому району Василию Кульков, а также инспектору этого же батальона Дмитрию Фенютину. Теперь, мужчины, находившиеся под следствием более двух лет стражи порядка считаются невиновными в связи с отсутствием состава преступления. Суд признал право на реабилитацию, в которую входит возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием, а также восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и других правах.

Как полагало следствие, 29 октября 2015 года, находясь в помещении для задержанных ОМВД России по Кронштадтскому району, Кульков и Фенютин, пристегнули наручниками запястья гражданина, задержанного за совершение административного правонарушения, к стоящим у противоположных стен помещения скамьям, лишив потерпевшего возможности свободно передвигаться, то есть прибегли к жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. Подсудимые вину не признали.

Сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга