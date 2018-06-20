В Петербурге ограничат движение из-за полумарафона "Белые ночи"

Ограничения продлятся до 14.00.

В воскресенье, 21 апреля в Петрограском районе Петербурга полумарафон "Белые ночи" ограничит движение транспорта.

По данным пресс-службы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение транспорта 21 апреля с 10:50 до 14:00 будет прекращено по следующим дорогам: Крестовский проспект — от улицы Рюхина до Южной дороги, Южная дорога — от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Теннисная аллея, Велосипедная аллея, Северная дорога — от Велосипедной до Северной аллеи.

Помимо этого, до 10:50 запрещается совершать остановку по следующим адресам: Крестовский проспект — на участке от улицы Рюхина до Южной дороги, Южная дорога — от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Теннисная аллея, Велосипедная аллея, Северная дорога — от Велосипедной до Северной аллеи.