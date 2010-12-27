В Приморском районе грабитель похитил 40 тысяч рублей у микрофинансовой организации

В Приморском районе ищут преступника, напавшего на офис микрофинансовой фирмы.

В Приморском районе Петербурга правоохранительные органы ищут грабителя, который вынес деньги из офиса микрофинансовой организации.

Сообщается, что инцидент произошел 30 декабря на проспекте Испытателей. Неизвестный преступник со шрамом на лице украл деньги у компании “До зарплаты”. Мужчина ворвался в отделение фирмы в половину четвертого вечера. Он ударил по стеклу камнем, а затем добил его стулом.

Затем злоумышленник перепрыгнул через стойку и вытащил из сейфа 40 тысяч рублей. Во время ограбления в офисе находилась 36-летняя сотрудница. Женщина не пострадала. Однако, ей не удалось нажать тревожную кнопку.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения. Налетчик был одет в спортивный костюм. В его отношении возбуждено уголовное дело.