В Петербурге с офицера Нацгвардии взыскали 125 тысяч

Военнослужащего Северо-Западного округа войск национальной гвардии заставили выплатить 125 тысяч рублей.

В Петербурге судебные приставы взыскали с военнослужащего Северо-Западного округа войск национальной гвардии штрафы за порчу экологии и нарушения при госзакупках. Офицер войсковой части Алексей Белов должен выплатить 125 тысяч рублей.

Управление ФССП Петербурга сообщает, что дела в отношении 31-летнего военнослужащего исходили от Росприроднадзором. Известно, что офицер Нацгвардии был привлечен к ответственности по статьям 7.3 КоАП "Пользование недрами без лицензии" и 7.30 КоАП "Нарушение порядка осуществления закупок для государственных нужд". Изначально Белов был наказали штрафом 56 тысяч рублей. Однако добровольно платить виновник не хотел. Тогда ему был начислен исполнительский сбор и отдали под суд. В итоге получилось так. что сумма штрафа удвоилась. Со счета Белова списали 125 тысяч рублей.