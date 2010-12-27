В Петербурге обнаружили мотоцикл, находящийся шесть лет в международном розыске

Угонщика остановили сотрудники ДПС на Яхтенной улице.

В Петербурге сотрудники ДПС обнаружили красный мотоцикл, угнанный шесть лет назад в одной из европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Угонщика остановили на Яхтенной улице. Мотоцикл сразу же пробили по базе данных и выяснили, что он был угнан. Транспортное средство отправили на стоянку, а мужчину обязали явиться в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что за шесть украденных велосипедов петербуржец получил 3 года в колонии строго режима.

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