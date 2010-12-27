За шесть украденных велосипедов петербуржец получил 3 года "строгоча"

На судебном заседании владельцы заявили, что ущерб составляет 70 тысяч рублей.

За шесть украденных велосипедов житель Петербурга получил 3 года строгого режима

В Петербурге к трем годам колонии приговорили " велосипедного вора". Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Юрий Малюков совершал кражи на территории Невского района. С марта по август прошлого года он угнал шесть велосипедов во дворах и подъездах Дальневосточного, Большевиков, Союзного, Искровского проспектов. В конце августа злоумышленника поймали.

Всего "велосипедный вор" украл шесть велосипедов. На судебном заседании владельцы заявили, что ущерб составляет 70 тысяч рублей. Малюков раскаился в содеянном и полностью признал вину. В суде также оказалось, что злоумышленник был судим ранее. Этот факт сыграл роль при вынесении приговора: Малюкова отправили в колонию строгого режима на 3 года 1 месяц.

Напомним, что в конце зимы в Петербурге за угон десяти велосипедов другому преступнику дали условный срок.