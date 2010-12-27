Комбо: на Лиговском проспекте столкнулись пять автомобилей

На Лиговском проспекте произошла авария с участием пяти автомобилей. Иномарки выстроились на проезжей части друг за другом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На фото видно, что машины перегородили всю полосу движения. На место аварии сотрудники ДПС пока не приехали. Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к этому ДТП.
Это не просто паровоз, это паровозище.
Николай Мясников
Даже не интересно спрашивать как это произошло, настроение подняли, водитель первой машины наверно до сих пор ржет.
Владимир Киселев
И ни одного такси... Таксиненавистникам и поглумиться не получится...
Александр Кочин
Все хороши.. Жмутся в самую жопу в пробках, а потом ищут виноватых.
Роман Кулагин
Ранее мы писали, что на проспекте Славы второй день не работает светофор.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург