Комбо: на Лиговском проспекте столкнулись пять автомобилей

Иномарки выстроились на проезжей части друг за другом.

На Лиговском проспекте произошла авария с участием пяти автомобилей. Иномарки выстроились на проезжей части друг за другом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На фото видно, что машины перегородили всю полосу движения. На место аварии сотрудники ДПС пока не приехали. Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к этому ДТП.

Это не просто паровоз, это паровозище. Николай Мясников Даже не интересно спрашивать как это произошло, настроение подняли, водитель первой машины наверно до сих пор ржет. Владимир Киселев И ни одного такси... Таксиненавистникам и поглумиться не получится... Александр Кочин Все хороши.. Жмутся в самую жопу в пробках, а потом ищут виноватых. Роман Кулагин

Ранее мы писали, что на проспекте Славы второй день не работает светофор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург