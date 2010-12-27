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Комбо: на Лиговском проспекте столкнулись пять автомобилей
Сегодня, 14:58
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Alena_Zinovieva
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Комбо: на Лиговском проспекте столкнулись пять автомобилей

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Иномарки выстроились на проезжей части друг за другом.

На Лиговском проспекте произошла авария с участием пяти автомобилей. Иномарки выстроились на проезжей части друг за другом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На фото видно, что машины перегородили всю полосу движения. На место аварии сотрудники ДПС пока не приехали. Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к этому ДТП.

Это не просто паровоз, это паровозище.

Николай Мясников

Даже не интересно спрашивать как это произошло, настроение подняли, водитель первой машины наверно до сих пор ржет.

Владимир Киселев

И ни одного такси... Таксиненавистникам и поглумиться не получится...

Александр Кочин

Все хороши.. Жмутся в самую жопу в пробках, а потом ищут виноватых.

Роман Кулагин

Ранее мы писали, что на проспекте Славы второй день не работает светофор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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