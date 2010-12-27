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В Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне с мая
Сегодня, 11:30
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KaterinaKono13

В Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне с мая

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Краденая покупка обошлась мужчине в пятнадцать тысяч рублей.

В Петербурге правоохранители обнаружили мотоцикл, числящийся в угоне с мая. Новым владельцем мотоцикла оказался ни о чем не подозревающий петербуржец, купивший транспорт в Интернете у незнакомца. 

Информация об этом появилась сегодня, двадцать девятого июня.

Мотоцикл удалось найти еще в пятницу сотрудникам ГИБДД. Они остановили байкера на перекрёстке Витебского проспекта и улицы Типанова, так как на транспортном средстве не было регистрационных знаков. 

Краденая покупка обошлась мужчине в пятнадцать тысяч рублей.

"В настоящее время полицией проводятся необходимые мероприятия направленные на розыск и задержание лиц причастных к похищению мотоцикла", — говорится в сообщении.

Теги: новости санкт-петербурга, новости спб, угнанный мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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