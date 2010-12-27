В Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне с мая

Краденая покупка обошлась мужчине в пятнадцать тысяч рублей.

В Петербурге правоохранители обнаружили мотоцикл, числящийся в угоне с мая. Новым владельцем мотоцикла оказался ни о чем не подозревающий петербуржец, купивший транспорт в Интернете у незнакомца.

Информация об этом появилась сегодня, двадцать девятого июня.

Мотоцикл удалось найти еще в пятницу сотрудникам ГИБДД. Они остановили байкера на перекрёстке Витебского проспекта и улицы Типанова, так как на транспортном средстве не было регистрационных знаков.

Краденая покупка обошлась мужчине в пятнадцать тысяч рублей.