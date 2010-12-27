В Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне с мая

В Петербурге правоохранители обнаружили мотоцикл, числящийся в угоне с мая. Новым владельцем мотоцикла оказался ни о чем не подозревающий петербуржец, купивший транспорт в Интернете у незнакомца.
Информация об этом появилась сегодня, двадцать девятого июня.
Мотоцикл удалось найти еще в пятницу сотрудникам ГИБДД. Они остановили байкера на перекрёстке Витебского проспекта и улицы Типанова, так как на транспортном средстве не было регистрационных знаков.
Краденая покупка обошлась мужчине в пятнадцать тысяч рублей.
"В настоящее время полицией проводятся необходимые мероприятия направленные на розыск и задержание лиц причастных к похищению мотоцикла", — говорится в сообщении.
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