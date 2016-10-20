В Петербурге обнаружили мальчика, пропавшего в Ростове-на-Дону

Разыскиваемого мальчика из Ростова-на-Дону обнаружила полиция Петербурга.

Ночью 25 октября в Петербурге задержали мальчика, который пропал 19 октября в Ростове-На-Дону. Подростка нашли на проспекте Космонавтов.

Как стало известно, 15-летний юноша прогуливался в одиночестве около половины первого ночи. Его увидели вблизи дома номер 21/1. Наряд полиции доставил несовершеннолетнего в участок. В отделении выяснилось, что с 21 октября ребенок находится в розыске УМВД Ростова-на-Дону. Оперативники связались с родственниками парня. По словам матери, подросток исчез из дома 19 октября.

В настоящий момент “потеряшка” находится в Детском центре имени Цимбалина.