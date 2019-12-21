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В Петербурге обнаружили каршеринги со скрученными колесами
Сегодня, 16:20
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Arinablinova

В Петербурге обнаружили каршеринги со скрученными колесами

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Первую машину обнаружили в Невском районе, вторую - в Красногвардейском.

В субботу, 23 мая, в Петербурге заметили сразу несколько каршерингов, которым скрутили колеса. Первую машину обнаружили в Невском районе, вторую - в Красногвардейском. Об этом рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Петербуржцы удивились заботливости воров, ведь "машины поставили на кирпичики а, не бросили на пузо", но в комментариях пояснили, что без кирпичей и домкрата снять колеса тихо не получилось бы, поэтому этот жест не "забота", а простая необходимость. 

Ранее мы писали, что девушка сбила велосипедиста на площади Шевченко.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Теги: воры, каршеринги, украли колеса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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