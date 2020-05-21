У машины сохранились оригинальные советские номера.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже. Ролик опубликован на YouTube-канале Roma Urraco.

Как оказалось, автомобиль 1991 года был загнан в гараж и не эксплуатировался. Отмечается, что сумарный пробег автомобиля, 66 км. При этом в поле для отображения суточного пробега - почти 228 км.

Машина сохранилась практически в идеальном состоянии. Однако на ней все же появилась ржавчина. Также у "шестерки" сохранились оригинальные советские номера.

Ранее мы сообщали о том, что из-за ремонта Зеленого моста ограничения для движения транспорта на Невском сохранятся до середины лета.

Видео:Roma Urraco/YouTube