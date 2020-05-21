В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже. Ролик опубликован на YouTube-канале Roma Urraco.
Как оказалось, автомобиль 1991 года был загнан в гараж и не эксплуатировался. Отмечается, что сумарный пробег автомобиля, 66 км. При этом в поле для отображения суточного пробега - почти 228 км.
Машина сохранилась практически в идеальном состоянии. Однако на ней все же появилась ржавчина. Также у "шестерки" сохранились оригинальные советские номера.
Ранее мы сообщали о том, что из-за ремонта Зеленого моста ограничения для движения транспорта на Невском сохранятся до середины лета.
Видео:Roma Urraco/YouTube
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