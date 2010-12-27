Полиция устанавливает причины гибели избитого мигранта в коммунальной квартире

Сотрудники полиции изучают обстоятельства, приведшие к смерти избитого мигранта, обнаруженного в коммунальной квартире.

В коммунальной квартире Петербурга обнаружено избитое тело мигранта. Мужчина погиб. Об этом сообщили представители правоохранительных органов по Санкт-Петербургу.

Как стало известно, инцидент произошел 12 ноября. Труп мужчины находился в жилом помещении по улице Тимуровская. Сотрудникам полиции удалось установить личность погибшего. Им оказался 54-летний выходец из Таджикистана, зарегистрированный во Владимирской области. Медики диагностировали у жертвы многочисленные ссадины лица и головы. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

В настоящее время оперативники устанавливают причины, по которым иностранец находился в коммунальной квартире и обстоятельства, приведшие к гибели человека. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.