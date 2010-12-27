В Петербурге планируют благоустроить прибрежный намыв Васьки

Компания ЛСР планирует выполнить условия за счет собственных средств.

В Смольном обсудили вопросы комплексного развития прибрежных намывных территорий Васильевского острова. Компания ЛСР представила "дорожную карту" проекта жилищного строительства на четырех участках на западе Васильевского острова.

Компания также выступила с предложением провести конкурс на лучшую концепцию благоустройства пешеходной набережной вдоль кварталов 10-13 ВО.

Всего в южной части намывной территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова планируется возвести 501 271 квадратных метров жилья. Согласно проекту будет построено 4 ДОУ общей вместимостью 675 мест, 3 школы, поликлиника для взрослых.

Также позаботятся о лицевой части прибрежной полосы намыва, где будет благоустроено общественное пространство и прогулочная зона.

Фото: Piter.TV