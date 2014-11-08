В Петербурге нетрезвый пассажир разбил стекло троллейбуса

Выходя из салона на остановке на Загородном проспекте,он ударил кулаком по стеклу открытой двери, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержали нетрезвого гражданина, повредившего стекло двери троллейбуса. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.

Нетрезвый пассажир ехал в троллейбусе №15. Выходя из салона на остановке на Загородном проспекте,он ударил кулаком по стеклу открытой двери, после чего скрылся с места происшествия. Увидев, что стекло треснуло, работник Горэлектротранса сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

Подозреваемый был оперативно задержан росгвардейцами около одного из домов на Загородном проспекте. Задержанного, ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, доставили в полицию.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, угрожавшего пистолетом работникам ТРК.

Фото: Piter.tv