В Петербурге двое лиц "азиатской" внешности изнасиловали несовершеннолетнюю студентку медицинского

В Калининском районе несовершеннолетняя первокурсница стала жертвой группового изнасилования

11 ноября в полицию Калининского района города Санкт-Петербурга обратилась мать первокурсницы фельдшерского колледжа с заявлением об изнасиловании своей дочери.

Известно, что двое мужчин начали приставать к девушке во дворах Суздальского проспекта около 10 утра в субботу. 15-летняя первокурсница не смогла отбиться от напавших. В полицию обратились вечером, так как пострадавшая не сразу решилась рассказать о случившемся.

По словам студентки, насильниками были двое мужчин "азиатской" внешности, на вид 20-25 лет. Из особых примет потерпевшая заметила перстень из белого метала на безымянном пальце левой руки, а на другом была куртка с надписью "Reebok".

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК Рф (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).