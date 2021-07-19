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В Петербурге неизвестный домогался до несовершеннолетней в автобусе
Сегодня, 14:07
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В Петербурге неизвестный домогался до несовершеннолетней в автобусе

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Видеонаблюдение предоставят 9 октября.

7 октября в УМВД России по Невскому району Петербурга обратилась бабушка девочки-подростка 2007 года рождения и сообщила, что в отношении ее внучки неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в автобусе №476, когда транспорт ехал в районе улицы Народной. Об этом стало известно Piter.TV.

Приметы злоумышленника: морщинистое лицо, седые волосы, был одет в ярко-синюю спортивную куртку и широкие темные штаны. Видеонаблюдение предоставят 9 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский СК ищет жертв домогательств 72-летнего мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: домогательства к несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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