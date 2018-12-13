В Петербурге неизвестные "заминировали" Эрмитаж и Театр Ленсовета

Петербургские театры подверглись анонимным угрозам накануне, 4 апреля.

В минувшую субботу, 4 апреля, три известных петербургских театра получили сообщения от анонимных лиц о том, что в зданиях заложено взрывчатое устройство. По приезду специалистов никаких устройств найдено не было.

Около девяти вечера на электронную почту Небольшого Драматического театра на проспекте Кима пришло письмо. Неизвестные сообщали, что в здании заложена бомба. Анонимы отмечали, что взрывное устройство также заложено в Эрмитаже.

После того, как прошло 30 минут, подобного рода сообщение поступило в Театре Ленсовета.