В Петербурге в этом году не запустят "Невский маршрут"

В прошлом году этот проект оказался убыточным.

Пилотный маршрут городского водного транспорта "Невский маршрут", запущенный летом 2021 года не оправдал ожиданий. В 2022 году его решили не запускать Об этом Peterburg2 сообщил президент ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов.

По его словам, в 2021 году убытки от данного проекта составили более 2 млн рублей. Поэтому в этом году "Невский маршрут" запущен не будет.

"Невский маршрут" был запущен 7 августа 2021 года. Он был кольцевым и насчитывал шесть остановок, расположенных на Неве в центре города. Проехать по всему кольцу стоило 700 рублей, до ближайшей остановки – 100 рублей.

Фото: Piter.tv; СПБГКУ "Агентство Внешнего Транспорта"